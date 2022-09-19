باتروشيف يصل إلى الصين لمناقشة قضايا أمنية

وصل سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف إلى الصين، حيث سيعقد مشاورات ثنائية حول الأمن، حسبما أفادت وكالة "تاس" الروسية للأنباء.

وذكرت الوكالة أنه ومن المقرر خلال زيارة باتروشيف إلى الصين مناقشة تطوير الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في الاجتماع الأخير بين الرئيس فلاديمير بوتين وونظيره الصيني شي جين بينغ.

كما سيتم مناقشة "مجموعة واسعة من الموضوعات والتي تهدف إلى زيادة تعزيز التعاون الثنائي في مجال الأمن".

وفقا للخدمة الصحفية لجهاز مجلس الأمن الروسي فإن باتروشيف "سيجري مشاورات روسية صينية بشأن الاستقرار الاستراتيجي مع عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني يانغ جيتشي ، فضلا عن مشاورات روسية صينية بشأن الأمن العام والعدالة والقانون مع عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني قوه شنغكون ".

المصدر: تاس