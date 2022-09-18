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الدفاعات الجوية الروسية تسقط أكثر من 30 صاروخا أوكرانيا في سماء نوفا كاخوفكا

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الدفاعات الجوية الروسية تسقط أكثر من 30 صاروخا أوكرانيا في سماء نوفا كاخوفكا
RT
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اعترضت الدفاعات الجوية الروسية أكثر من 30 صاروخا أوكرانيا في سماء مدينة نوفا كاخوفكا.

ووفقا لبيان أصدرته الإدارة العسكرية للشؤون المدنية في المدينة عبر موقع تلغرام، قام الفاشيون الأوكرانيون بإطلاق 34 صاروخا على نوفا كاخوفكا اعترضتها أنظمة الدفاع الجوي الروسية.

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المصدر: تاس

 

 

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