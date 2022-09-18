الدفاعات الجوية الروسية تسقط أكثر من 30 صاروخا أوكرانيا في سماء نوفا كاخوفكا

اعترضت الدفاعات الجوية الروسية أكثر من 30 صاروخا أوكرانيا في سماء مدينة نوفا كاخوفكا.

ووفقا لبيان أصدرته الإدارة العسكرية للشؤون المدنية في المدينة عبر موقع تلغرام، قام الفاشيون الأوكرانيون بإطلاق 34 صاروخا على نوفا كاخوفكا اعترضتها أنظمة الدفاع الجوي الروسية.

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ومنذ تاريخ الـ 28 أغسطس قصفت القوات الأوكرانية عدة تجمعات سكنية في منطقة خيرسون بما فيها نوفا كاخوفكا مما أدى إلى تدمير العديد من المدارس والبنى التحتية والمنازل.

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كما وأسفر قصف استهدف وسط مدينة خيرسون يوم الجمعة عن مقتل 4 أشخاص من بينهم امرأة وإصابة 13 آخرين.

المصدر: تاس