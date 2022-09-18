وزارة الدفاع الروسية: كتيبة "غيدار" القومية في دونيتسك فقدت أكثر من نصف أفرادها

فقدت واحدة من كتائب "غيدار"القومية التابعة للواء 53 الميكانيكي من القوات المسلحة الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية أكثر من نصف أفرادها نتيجة للأعمال القتالية.

صرح الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الروسية، جنرال إيغور كوناشينكوف الأحد أنه "في منطقة زايتسيف في جمهورية دونيتسك الشعبية، فقدت الكتيبة 24 من تشكيلات غيدار القومية التابعة للّواء 53 الميكانيكي أكثر من نصف أفرادها".

وأشار كوناشينكوف، إلى أن قيادة القوات المسلحة الأوكرانية قررت سحب بقايا الوحدة إلى منطقة "تشاسوف يار" في جمهورية دونيتسك الشعبية.

المصدر: تاس