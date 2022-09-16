وصول أول دفعة من الأطفال الأيتام من دونباس للالتحاق بعائلات روسية

قالت ماريا لفوفا بيلوفا مفوضة حقوق الطفل التابع لرئيس الاتحاد الروسي أن أكثر من 100 يتيم من جمهورية دونيتسك وجدوا عائلات جديدة في روسيا، مع وصول المجموعة الأولى اليوم إلى البلاد.

وقالت لفوفا بيلوفا لوسائل إعلام روسية "الآن هؤلاء أصبح لديهم سماء هادئة فوق رؤوسهم، وعائلة محبة، وبيئة هادئة تحيط بهم".

وأوضحت "هؤلاء الأيتام من عائلات متعددة الأطفال، ثلاثة إلى خمسة إخوة وأخوات لا يمكن فصلهم. أكبر مجموعة عائلية تتألف من سبعة أشخاص، سوف يذهبون إلى العائلة نفسها. لا توجد موارد لرعاية عائلات كبيرة كهذه في أراضي دونباس الآن". وأضافت "حاليا هناك 120 طفلا وصلوا الى موسكو وسيوزعون على 13 إقليم من أقاليم روسيا، أتوجه بالشكر لحكام هذه الأقاليم لمساعدتهم ومتابعهم المباشرة".

وبالحديث عن الخطط المستقبلية، قالت مفوضة حقوق الطفل "هناك مجموعة أخرى جاهزة تقريبا من الأطفال الأيتام من جمهورية لوغانسك تتالف من 104 اطفال، يجري إعداد الوثائق اللازمة لانتقالهم لاسرهم الجديدة".

وفقا لبيلوفا "يذهب كل طفل إلى عائلة معينة، ويحصلون جميعا على الجنسية الروسية".

المصدر: إزفستيا