الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف في ميليتوبول فجر الجمعة

هزت سلسلة انفجارات مدينة ميليتوبول التابعة لمنطقة زابوروجيه فجر اليوم الجمعة بحسب مصادر محلية أكدت أن الدفاع الجوي يعمل في المدينة.

وقال رئيس حركة "نحن مع روسيا" فلاديمير روغوف على حسابه في قناة Telegram "كانت هناك سلسلة من الانفجارات في المدينة. الدفاع الجوي يعمل".

كما أوضحت إدارة ميليتوبول لاحقًا في قناتها على Telegram ، أن "نظام الدفاع الجوي يعمل فوق المدينة".

وطلبت إدارة المدينة من السكان الحفاظ على الهدوء "فلا شيء يهدد المدينة".

المصدر: تاس