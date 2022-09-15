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بوتين يشيد بنجاح الاتفاقيات مع الصين ومنغوليا

أخبار روسيا

بوتين يشيد بنجاح الاتفاقيات مع الصين ومنغوليا
RT
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أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماعه مع الزعيم الصيني شي جين بينغ، والرئيس المنغولي ناتساجين خوريلسوه، بنجاح تنفيذ الاتفاقيات الموقعة، ونمو حجم التجارة المتبادلة.

وقال بوتين "اليوم يمكننا أن نقول بارتياح أن كل هذه الاتفاقات تنفذ بنجاح وهي تحقق أرباحا ملموسة".

وأشار إلى أنه في عام 2015، تمت الموافقة على خريطة طريق لزيادة نطاق التعاون الشامل بين الدول الثلاث،

وفي عام 2016 في إطار هذه الوثيقة تمت الموافقة على مشروع لإنشاء ممر اقتصادي يربط كلا من روسيا ومنغوليا والصين.

المصدر: ريا نوفوستي.

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