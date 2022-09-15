السفير المصري لدى روسيا يؤكد على أهمية العلاقات التاريخية بين موسكو والقاهرة
RT
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أكد السفير المصري لدى موسكو نزيه النجاري على دور العلاقات التاريخية الراسخة بين موسكو والقاهرة في تحديد المواقف من الأحداث العالمية في وقتنا الراهن.
وخلال زيارة أجراها لمقر قناة RT في موسكو أشار سعادة السفير إلى حرص بلاده على إقامة علاقات متوازنة مع كافة دول العالم لما فيه المصلحة المشتركة.
وتم الاتفاق خلال الزيارة على تفعيل التعاون المشترك خاصة في التحضير لليوبيل الثمانين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة وموسكو.
RT
RT
المصدر:RT