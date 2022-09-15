نيبينزيا: واشنطن لم تصدر بعد تأشيرات الدخول لمعظم أعضاء الوفد الروسي إلى الجمعية العامة في نيويورك

أعلن فاسيلي نيبينزيا مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، أن واشنطن لم تصدر بعد تأشيرات الدخول لمعظم أعضاء الوفد الروسي المشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأوضح أن موسكو تنتظر إصدار التأشيرات في أقرب وقت ممكن، مضيفا أنه "تم إصدار تأشيرات لبعض أعضاء الوفد الذي سيرافق وزير الخارجية سيرغي لافروف".

وقال: "نحن ننتظر اليوم الأربعاء.. ننتظر من السلطات الأمريكية الإصدار العاجل لتأشيرات وفدنا".

وستعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة إعمالها في الفترة من 20 إلى 26 سبتمبر الحالي.



المصدر: نوفوستي+ راديو سبوتنيك