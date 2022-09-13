تعيين إيغور مورغولوف سفيرا جديدا لروسيا في الصين

أقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نائب وزير الخارجية الروسي، إيغور مورغولوف، من منصبه وعينه سفيرا جديدا لروسيا في الصين.

وجاء في مرسوم رئاسي نشر اليوم الثلاثاء في موقع المعلومات القانونية الروسية: "إقالة إيغور فلاديميروفيتش مورغولوف من منصب نائب وزير الخارجية الروسي ونقله إلى وظيفة أخرى".

وبمرسوم آخر عين الرئيس بوتين مورغولوف بمنصب سفير روسيا لدى الصين.

وإضافة إلى ذلك أقال بوتين السفير الروسي في الصين، أندريه دينيسوف، من منصبه الحالي.

المصدر: نوفوستي