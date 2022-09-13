اعتقال مسؤول بمصنع طائرات روسي بتهمة الخيانة

قال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، إن عناصره اعتقلت موظفا رفيع المستوى كان يعمل في إحدى شركات صناعة الطيران الروسية، بتهمة خيانة الدولة.

وذكرت المخابرات الروسية، في بيانها اليوم، أنها تشتبه بقيام المعتقل بتسليم الجانب الأوكراني، معلومات وبيانات سرية تتعلق بصناعة الطائرات الحربية.

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وأضاف البيان: "خلال وجوده في منصب مدير قسم الجودة في أحد مصانع الطائرات، تمتع المذكور بإمكانية الوصول إلى الوثائق الفنية التي تحمل علامة -سري للغاية".

وأشارت المخابرات الروسية، إلى أن المعتقل وهو مواطن روسي من سكان مقاطعة موسكو، قام بتصوير بعض الوثائق والمخططات المتعلقة بالمعدات الجوية الحربية وأرسلها إلى مواطن أوكراني، يعمل في مصنع جوي بمدينة أوديسا.

وشدد جهاز الأمن الفيدرالي، على أن تسليم هذه المعلومات السرية للعدو، أضر بأمن روسيا.

وتم اعتقال الرجل وفقا للمادة "خيانة الدولة" من قانون العقوبات الجنائية الروسية، التي تصل مدة العقوبة فيها إلى 20 عاما في السجن.

المصدر: نوفوستي