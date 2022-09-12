الوفد الروسي إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لم يحصل على تأشيرات أمريكية بعد

أكد مصدر دبلوماسي روسي، أن وزير الخارجية سيرغي لافروف ووفده إلى الجمعية العامة في نيويورك لم يحصلوا بعد على تأشيرات أمريكية، وأن مشاكل إخلال البلد المضيف بالتزاماته قد تفاقمت.

وقال مستشار البعثة الروسية الدائمة بالأمم المتحدة سيرغي ليونيدشينكو: "سيبدأ قريبا الأسبوع رفيع المستوى للدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة، فيما لا يزال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وأعضاء وفده والمرافقون له بمن فيهم الصحفيون الروس، لم يحصلوا بعد على تأشيرات دخول" أمريكية.

وأضاف: "هذا وضع غير مسبوق ودليل آخر على أن مشاكل عدم وفاء البلد المضيف بالتزاماته من عام إلى آخر لم يتم حلها، بل قد تفاقمت".

وتابع: "نعول على الدولة المضيفة إصدار تأشيرات للوزير ووفده وجميع المرافقين في أسرع وقت ممكن على النحو المنصوص عليه في الاتفاقيات الدولية".

وسيبدأ اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك والذي يحضره تقليديا رؤساء الدول والوزراء في 20 سبتمبر.

وحسب جدول أعمال الجمعية العامة فإن وزير الخارجية الروسي سيلقي كلمته في 24 سبتمبر.

المصدر: "سبوتنيك"