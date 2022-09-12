لجنة الانتخابات المركزية تكشف نتائج انتخابات حكام الكيانات الروسية

قالت لجنة الانتخابات المركزية الروسية، إن 13 شخصا من حكام المناطق والأقاليم الحاليين والمؤقتين فازوا بمناصبهم مجددا في الانتخابات في إطار يوم الاقتراع الموحد.

ففي بورياتيا، فاز أليكسي تسيدينوف ("روسيا الموحدة") بنسبة 86.23٪ من الأصوات.

وفي مقاطعة فلاديمير، حصل القائم بأعمال المحافظ ألكسندر أفدييف على 83.68٪ من الأصوات.

وحصل المحافظ الحالي لمقاطعة كالينينغراد أنتون عليخانوف على 80.21٪ من أصوات الناخبين. وفاز محافظ كاريليا، مرشح حزب "روسيا الموحدة" أرتور بارفينشيكوف، بنسبة 69.15٪ من الأصوات.

وفي مقاطعة كيروف، فاز القائم بأعمال رئيس المنطقة ألكسندر سوكولوف ("روسيا الموحدة") وحصل على 71.85٪ من الأصوات.

وتمكن القائم بأعمال رئيس جمهورية ماري إيل، المرشح المستقل يوري زايتسيف من الفوز في الانتخابات بنسبة 82.44٪ من الأصوات.

وحصل محافظ مقاطعة نوفغورود أندريه نيكيتين، مرشح حزب "روسيا الموحدة"، على 77.03٪ من الأصوات.

وفاز القائم بأعمال محافظ مقاطعة ريازان بافيل مالكوف ("روسيا الموحدة") بنسبة 84.55٪ من الأصوات.

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وحالف الفوز أيضا، محافظ مقاطعة سفيردلوفسك يفغيني كويفاشيف ("روسيا الموحدة") بنسبة 65.78٪ من الأصوات.

وفي مقاطعة تامبوف، فاز مكسيم إيغوروف، القائم بأعمال محافظ المقاطعة، بنسبة 84.95٪ من الأصوات.

وحصل القائم بأعمال محافظ مقاطعة تومسك فلاديمير مازور ("روسيا الموحدة") على 84.94٪ من الأصوات. وفي أودمورتيا، فاز رئيس الجمهورية الحالي ألكسندر بريشالوف بنسبة 64.37٪. وفاز القائم بأعمال محافظ مقاطعة ياروسلافل ميخائيل يفرايف بنسبة 82.31٪.

ووفقا للبيانات المرحلية من لجنة الانتخابات المركزية، يتقدم القائم بأعمال محافظ مقاطعة ساراتوف رومان بوسارجين (روسيا الموحدة) على بقية المتنافسين.

جرت الانتخابات على مختلف المستويات في روسيا في الفترة من 9 إلى 11 سبتمبر في إطار يوم الاقتراع الموحد. وبشكل إجمالي تم تنظيم حوالي 4.7 ألف حملة انتخابية في 82 منطقة، بهدف انتخاب حكام للأقاليم ونواب للمجالس التشريعية الإقليمية والمحلية وغيرها.

المصدر: نوفوستي