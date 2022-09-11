افتتاح نصب تذكاري للدبابة الأسطورية T-34 في إيفانغورود قرب إستونيا

تم في مدينة إيفانغورود المحاذية لمدينة نارفا في إستونيا، وفي إطار الاحتفالات بيوم "رجال الدبابات" في روسيا، افتتاح نصب تذكاري للدبابة T-34.

هذا النصب يشبه تماما ذلك الذي قامت سلطات إستونيا بتفكيكه قبل فترة، وتم تنفيذه بمبادرة من وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو.

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وافتتح النصب التذكاري، نائب وزير الدفاع دميتري بولغاكوف. وحضر الحفل أيضا حاكم مقاطعة لينينغراد ألكسندر دروزدينكو، والعديد من سكان مدينة نارفا الإستونية، وقدامى المحاربين والسكان المحليين.

ويشار إلى أنه تمت إقامة نصب "دبابة نارفا" تخليدا لذكرى عبور القوات السوفيتية لنهر نارفا في 25-26 يوليو عام 1944.

في شهر أغسطس الماضي، قامت سلطات إستونيا بتفكيك النصب المذكور الذي تم افتتاحه في عام 1970.

المصدر: نوفوستي