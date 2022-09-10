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الكرملين: بوتين سيبحث مشروع الموازنة العامة الأسبوع المقبل

أخبار روسيا

الكرملين: بوتين سيبحث مشروع الموازنة العامة الأسبوع المقبل
RT
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أعلن متحدث الكرملين دميتري بيسكوف أن الرئيس فلاديمير بوتين سيعقد اجتماعا الأسبوع المقبل لبحث مشروع الميزانية العامة الفدرالية للسنوات الثلاث المقبلة.

وقال بيسكوف، إن الاجتماع سيبحث التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وسير صياغة مشروع الموازنة العامة الفدرالية للسنوات الثلاث المقبلة. 

وفي وقت سابق، قال بيسكوف على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي إن الرئيس بوتين يعتزم عقد اجتماع حول القضايا الاقتصادية.

المصدر: تاس

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