بوتين: موسكو تتفوق على العديد من المدن الكبرى بالعالم في التقدم التكنولوجي

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن موسكو من حيث سرعة التقدم التكنولوجي تتجاوز العديد من المدن الكبرى في العالم.

وأضاف بوتين، في كلمة ألقاها في فعالية احتفالية بمناسبة "يوم المدينة" الذي تحتفل به موسكو: "من حيث جرأة الخطط وسرعة تنفيذ ما تم التخطيط له، والحديث هنا عن عدد كبير من المجالات المهمة، تتفوق موسكو دون أدنى شك ومبالغة على أكبر مراكز العالم. كل هذا هو نتيجة برنامج تنمية واسع النطاق كانت المدينة تنفذه في العقود الأخيرة".

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ووفقا له، تعتبر موسكو بحق واحدة من أجمل المدن الكبرى وأكثرها راحة في العالم، فهي تؤكد كل عام قدرتها التنافسية على المستوى العالمي، بما في ذلك في جذب الموهوبين والمفعمين بالحيوية، بوتيرة متزايدة من التغيرات الاقتصادية والبنية التحتية والاجتماعية.

المصدر: نوفوستي