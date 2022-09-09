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القوات الروسية تقضي على 20 إرهابيا بضربة جوية في سوريا

أخبار روسيا

القوات الروسية تقضي على 20 إرهابيا بضربة جوية في سوريا
Gettyimages.ru
قصف في سوريا
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أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا القضاء على أكثر من 20 إرهابيا من قياديي تنظيم "جبهة النصرة"، بينهم متزعم "كتيبة التوحيد والجهاد" سراج الدين مختاروف.

وقال نائب رئيس المركز الروسي أوليغ إيغوروف، إن القوات الروسية وجهت ضربة جوية لمعسكر للمسلحين في محافظة إدلب يوم 8 سبتمبر، قتل فيها مختاروف الملقب "أبو صلوح"، الضالع في تنظيم اعتداءات إرهابية على القوات السورية، ومواقع البنية التحتية المدنية في سوريا.

وأضاف أن أكثر من 20 من قياديي تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي قتلوا في الضربة، بعد أن كانوا مسؤولين عن تدريب منتسبي التنظيم على القتال وتنفيذ العمليات التخريبية، كما أشرفوا على تنظيم الأنشطة المالية والإدارية للتنظيم.

المصدر: تاس

 

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