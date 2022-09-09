أردوغان: موسكو لم تطبق عقوبات ضدنا وتركيا ليست لديها مشاكل مع إمدادات الغاز الروسي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه ناقش أسعار الغاز مع نظيره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حسبما نقلت عنه قناة "إن تي في" إشارة إلى الاتصال الهاتفي الأخير بين الرئيسين.

وقال الرئيس التركي "ليس لدينا مشاكل تذكر حتى الآن (فيما يتعلق بالإمدادات). روسيا لم تطبق عقوبات ضدنا. كان لي لقاء مع الرئيس بوتين، وتحدثنا خلاله عن الأسعار. وإذا اتخذ موقفا ايجابيا، فسيتم توفير أفضل الأسعار لشعبنا".

وأضاف أن بلاده ليست لديها مشاكل مع إمدادات الغاز الطبيعي الروسي، لأن أنقرة لم تفرض عقوبات ضد موسكو. ووفق الرئيس التركي "بحلول عام 2023، سننتج الغاز الطبيعي الخاص بنا وسنزوده للمواطنين بسعر أرخص بكثير. هذا هو هدفنا. حتى الآن، الاحتياطي المتوفر ليس موجها للتصدير. لكنني آمل أن نكون قد فتحنا حينها بابا كبيرا جدا لتركيا".

بالإضافة لذلك، قال أردوغان إن الشتاء القادم لن يكون سهلا على أوروبا بسبب أزمة الطاقة.

يجدر بالذكر أنه بعد بدء العملية العسكرية الخاصة، بدأت الدول الغربية في فرض عقوبات ضد روسيا، لا سيما على شراء موارد الطاقة.

من جهته الرئيس بوتين ذكر أن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة الأجل للغرب، ونتيجة لذلك وجهت العقوبات ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.

المصدر: نوفوستي.