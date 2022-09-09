اعتقال ثلاثة أشخاص خططوا لعمل إرهابي ضد موقع عسكري في شمال روسيا

أعلنت هيئة الأمن الفدرالية الروسية عن إحباط محاولة لتنفيذ هجوم إرهابي يستهدف منشأة تابعة لوزارة الدفاع، واعتقال ثلاثة من سكان مدينة فيبورغ شمال بطرسبورغ متورطين في القضية.

وقالت في بيان لها اليوم الجمعة إن فرعها في مدينة بطرسبورغ ومقاطعة لينينغراد "أحبط هجوما إرهابيا على إحدى المنشآت العسكرية في مقاطعة لينينغراد، وتم اعتقال ثلاثة من سكان مدينة فيبورغ".

وحسب البيان، فإن المحتجزين خططوا "لإضرام النار في مبنى إداري تابع لوزارة الدفاع الروسية".

وتم رفع دعوى جنائية بموجب المادة المتعلقة بمحاولة تنفيذ عمل إرهابي.

المصدر: "نوفوستي"