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استطلاع للرأي العام: 76٪ من الروس يثقون بالرئيس بوتين

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استطلاع للرأي العام: 76٪ من الروس يثقون بالرئيس بوتين
Sputnik
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جاء في استطلاع للرأي العام، أجرته مؤسسة "فوم" للدراسات الاجتماعية، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحظى بثقة 76٪ من المواطنين الروس.

ووفقا للدراسة، قال 76٪ من الذين تم استطلاع آرائهم، إنهم يثقون برئيس البلاد، وأشار 14% من المشاركين إلى أنهم "على الأغلب لا يثقون" بالرئيس الروسي"، ووجد 10٪ من المشاركين صعوبة في الإجابة عن هذا السؤال.

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وحسب اعتقاد 79٪ من المشاركين في الاستطلاع، يعمل بوتين بشكل جيد في منصبه، ويعتقد 10٪ من المشاركين في هذا الاستطلاع أن الرئيس يعمل "بشكل سيئ إلى حد ما". وقال 10٪ من المشاركين، إنه يصعب عليهم الإجابة.

تم تنفيذ الاستطلاع في 6 سبتمبر وشارك فيه 1.5 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 18 وما فوق في 104 من المراكز السكنية في مختلف المناطق الروسية، من خلال أسلوب المقابلات في مكان الإقامة.

المصدر: نوفوستي

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