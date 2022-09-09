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توقيف مواطن في القرم لتحريضه على أعمال تطرف

أخبار روسيا

توقيف مواطن في القرم لتحريضه على أعمال تطرف
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أوقف أفراد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في جمهورية القرم ومدينة سيفاستوبول أنشطة غير قانونية لمواطن روسي يشتبه في توجيهه دعوات عامة للقيام بأنشطة متطرفة.

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وقد جرى التثبت من أن أحد سكان سيمفيروبول، وهو من مواليد عام 1980، نشر تعليقات في موقع التواصل الاجتماعي "تلغرام" تحتوي على تهديدات بالانتقام من جنود القوات المسلحة الروسية المشاركين في العملية العسكرية الخاصة لنزع السلاح والقضاء على النازية في أوكرانيا.

وفتحت دائرة التحقيق التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي في الاتحاد الروسي قضية جنائية ضد المواطن الروسي بدلائل جريمة بموجب الجزء 2 من المادة 280 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي.

المصدر: RT

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