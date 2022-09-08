المركزي الروسي يمدد قيود تداول العملات الأجنبية نقدا

أعلن البنك المركزي الروسي تمديد قيود تداول الأفراد العملات الأجنبية نقدا بما لا يزيد عن 10 آلاف دولار أو يورو لمدة ستة أشهر، حتى 9 مارس 2023.

وذكر بيان البنك، أنه "تم تمديد القيود المفروضة على شراء العملات الأجنبية لمدة 6 أشهر أخرى حتى 9 مارس 2023، بما لا يزيد عن 10 آلاف دولار أو ما يعادلها باليورو، ليدخل هذا القرار حيز التنفيذ اعتبارا من 9 سبتمبر 2022".

وفي مطلع مارس، فرض البنك المركزي الروسي قيودا على تداول النقد الأجنبي في البلاد، وحظرت الهيئة التنظيمية شراء العملات نقدا من قبل الأفراد وقيدت سحبها نقدا من الودائع بما لا يزيد عن 10 آلاف دولار لمدة ستة أشهر من 9 مارس وحتى 9 سبتمبر 2022.

المصدر: تاس