وزير يقترح صيغة لـ"السيادة المالية" لروسيا

لخص وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف صيغة "السيادة المالية" لروسيا في عبارة "العيش في حدود الإمكانيات وعدم مد يد التسول".

إقرأ المزيد

وشدد سلوانوف خلال مشاركته في الجلسة العامة لمنتدى موسكو المالي اليوم الخميس، على أن موضوع السيادة المالية "مهم جدا" بالنسبة لروسيا، مضيفا أنه رغم حقيقة أن "حلفاء روسيا هم الجيش والبحرية"، فإن ذلك لا "يصلح" بدون عنصر مالي.

وقال: "ما هي السيادة المالية؟ في المقام الأول هذا يعني العيش في حدود إمكانياتنا وعدم مد يد التسول. لأننا مررنا بالعديد من الفترات في التاريخ عندما كان أملنا الوحيد يتلخص في ما "إذا كانوا سيقدمون لنا قرضا أم لا".

المصدر: "نوفوستي"