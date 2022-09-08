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القبض على خلية لتمويل "داعش" في منطقة موسكو

أخبار روسيا

القبض على خلية لتمويل
Globallookpress Frank Hoermann SVEN SIMON
صورة أرشيفية
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ألقت هيئة الأمن الفدرالية الروسية FSB القبض على خلية سرية لممولي تنظيم "داعش" على الأراضي الروسية في منطقة موسكو.

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وبحسب ما أفادت به الهيئة الفدرالية للأمن فقد تم الكشف عن خلية تآمرية من ممولي "داعش" الذين حولوا مبالغ كبيرة لتمويل التنظيم الإرهابي، حيث قام أعضاء الخلية، من مواطني روسيا، بتحويل تلك المبالغ باستخدام بطاقات مصرفية إلى أحد العناصر القائمة على تمويل "الدولة الإسلامية" والمدرجة على قائمة المطلوبين الدوليين لارتكاب جرائم خطرة بما في ذلك الأنشطة الإرهابية.

وقد تم التأكيد على اعتقال الجناة، ورفع دعوى بتهمة المساعدة في ارتكاب أنشطة إرهابية.

المصدر: نوفوستي

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