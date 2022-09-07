أعلنت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، عن انخفاض مستوى التضخم السنوي في روسيا خلال الأسبوع من 30 أغسطس إلى 5 سبتمبر إلى 14.08% بعد أن كان 14.31% في الأسبوع السابق.

وأصدر البنك المركزي الروسي بيان أوضح فيه: "ازدياد حجم تداول زوج عملات اليوان مقابل الروبل في بورصة موسكو بشكل ملحوظ، منذ منتصف أغسطس، وبدأ حجم تداول اليوان مقابل الروبل في تجاوز حجم التداول في زوج اليورو الروبل".

وحذر البنك المركزي، من انخفاض ​​المعروض من السلع والخدمات في السوق الروسية، مع حدوث تحول لصالح البدائل التي لم تكن ممثلة سابقا أو كانت ممثلة بشكل ضعيف في السوق الروسية.

وأكد البنك، على ارتفاع المعدل الحالي لنمو أسعار المستهلك الموسمية في روسيا، في الأشهر المقبلة، موضحا أن هذا يرجع في المقام الأول إلى التخلص التدريجي لتأثير تقوية العملة المحلية وإحياء طلب المستهلكين، بسبب تسهيل شروط الائتمان وانخفاض معدلات الادخار.

وتراجعت البورصة الروسية يوم الأربعاء، مسجلة انخفاضا في مؤشر بورصة موسكو بنسبة 0.98%، ما يعادل 2401.57 نقطة، ومؤشر RTS بنسبة 0.7%، ما يعادل 1243.70 نقطة.

وانخفض سعر صرف الدولار في نهاية اليوم بنسبة 0.37%، ليصبح سعر الصرف 60.85 روبل، وارتفع اليورو بنسبة 0.01%، ليصبح سعر الصرف 60.43 روبل.

على العكس من ذلك، ارتفع سعر الذهب بنسبة 0.47% ليصبح 1720.95 دولارا للأونصة.

وقال ديمتري بابين، الخبير في سوق الأوراق المالية في "مير إنفستمنتس"، إن الضغط على مؤشرات الأسهم الروسية كان بسبب انخفاض أسعار النفط، التي وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ نهاية يناير.

حيث انخفض سعر نفط برنت يوم الأربعاء بنسبة 3.26% إلى مستويات 89.8 دولار للبرميل، مخترقا مستوى المقاومة المهم البالغ 90 دولارا للمرة الأولى منذ عدة أشهر.

وقالت ناتاليا ميلتشاكوفا، المحللة في "فريدوم فاينانس جلوبال": "قد يكون هذا بسبب مخاوف من حدوث ركود في منطقة اليورو وحالات إغلاق جديدة في الصين بسبب فيروس كورونا".

المصدر: تاس