أعلن النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أن روسيا أعدت "مفاجآت" لاجتماع مجلس الأمن بشأن أوكرانيا، والذي دعت إليه الولايات المتحدة اليوم الأربعاء.

وقال الدبلوماسي الروسي: "دعهم لا يسترخون وأن لا تساورهم الأوهام بأنه يمكن أن تأخذنا الدهماء!"

وأضاف بوليانسكي في قناته على "تلغرام": "الأسبوع الأوكراني" في مجلس الأمن لا ينتهي. اليوم الساعة 22:00، ينعقد الاجتماع التالي الذي طلبته الولايات المتحدة وألبانيا".

واستدرك قائلا: "على ما يبدو، بعد أن قاموا بلعق أصابعهم بحثا عن موضوع غير مريح لنا، أصروا على مناقشة "التصفية" المزعومة للأوكرانيين على الأراضي الروسية".

ولفت بوليانسكي إلى أنه "بالطبع، لدينا أيضا ما نقوله ردا على ذلك، ولدينا بعض المفاجآت في انتظار شركائنا الغربيين السابقين، دعهم لا يسترخون ولا يتوهموا بأننا يمكن أن تأخذنا الدهماء!"

الجدير بالذكر أنه تم بالفعل يوم أمس الثلاثاء، عقد اجتماع واحد لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا، حيث تم خلاله النظر في الوضع حول محطة الطاقة النووية زاربوروجيه.

المصدر: تاس