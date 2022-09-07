بوشيلين: التصويت على انضمام جمهورية دونيتسك الشعبية إلى روسيا الاتحادية مسألة وقت

أكد رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين الأربعاء أن انضمام جمهورية دونيتسك الشعبية إلى روسيا هو مسألة وقت، وهو يقترب بقدر الأراضي التي يتم تحريرها من القوات الأوكرانية.

وكتب رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، في قناته على تيليغرام متحدثا عن التوقيت المحتمل للتصويت: "لقد كنا دوما أوفياء للمسار نحو روسيا، وفي عام 2014، عندما أجرينا استفتاء على استقلال جمهورية دونيتسك الشعبية، كنا نعرف أنه عاجلا أم آجلا سيكون هناك تصويت آخر يحقق حلمنا بالعودة إلى الوطن إلى البلد الكبير".

وأضاف "لقد ازدادت هذه الرغبة قوة على مر السنين، والآن، في ظل عملية التحرير، أصبح التصويت مسألة وقت، وهو يقترب مع كل متر يستعيده المقاتلون المتواجدون على خط المواجهة".

وارفق بوشيلين تصريحاته برابط لقناة تيلغرام العائدة لأمين المجلس العام لحزب روسيا المتحدة، أندريه تورشاك، يقول فيه إنه يعتبر من الصواب إجراء التصويت على انضمام دونباس والأراضي الأوكرانية المحررة إلى روسيا في يوم الوحدة الوطنية، 4 نوفمبر.

في الأسبوع الماضي، قال دينيس بوشيلين إن جمهورية دونيتسك الشعبية مستعدة لإجراء تصويت حول الانضمام إلى روسيا الاتحادية، لكن من الضروري الانتظار فقط حتى تصل قوات الحلفاء إلى حدود الجمهورية.

وفي وقت سابق، قال رئيس الغرفة العامة لجمهورية دونيتسك الشعبية، ألكسندر كوفمان، لتاس، إنه يمكن إجراء تصويت حول انضمام الجمهورية إلى روسيا في منتصف سبتمبر، وشدد على أنه "من الأفضل عقده في نفس اليوم الذي يجري فيه تصويت مماثل في جمهورية لوغانسك الشعبية".

المصدر: تاس