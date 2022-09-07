خبير مصري يكشف عن "كذبة كبيرة": أضخم عملية غش وسرقة

قال الدكتور نور ندا الخبير في الشؤون الروسية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كشف أكاذيب الغرب حول عدة قضايا لا سيما ما يتعلق بأزمة الغذاء العالمية.

وقال ندا في حديث لـRT إن بوتين في مؤتمر فلاديفوستوك للتعاون الاقتصادي "فجر قنبلة" بخصوص معلومات عن وجهة السفن المحملة بالقمح والحبوب وعلاقتها باستمرار أزمة الغذاء العالمي.

وقال إن الولايات المتحدة الأمريكية والغرب يكذبون ويسرقون ويتاجرون بأزمة الغذاء العالمي، مشيرا إلى أن الرئيس بوتين كشف عن أضخم عملية غش وسرقة تتم فى مجال توفير الغذاء لدول العالم، وقال "إن من أصل 78 سفينة شحن للقمح والحبوب خرجت من أوكرانيا مخصصة للدول الفقيرة، لكن سفينتان فقط وصلتا الى دول إفريقية و76 سفينة توجهت إلى موانئ الدول الغربية الغنية".

وتابع "يجري استخدام الغذاء والجوع كأداة وسلاح موجه ضد الدول وكل من يخالف سياسات الاستغلال الامريكية والغربية".

وأضاف "تشير هذه الأرقام كما يؤكد الرئيس الروسي إلى استمرار سياسات الاستعمار القديم ورغبة أوروبا في قهر واستغلال دول إفريقيا وبقاء هذه الدول تحت سيطرة الدول الغربية التي استعمرت هذه البلاد سنوات طويلة وذلك باستخدام حاجة هذه البلدان الملحة إلى الغذاء".

وأردف بالقول هذه المعلومات تؤكد مرة أخرى أن أزمة الغذاء العالمي أزمة مفتعلة بغرض فرض السيطرة الاستعمارية على دول العالم الفقيرة التي استعمرتها قرون طويلة في فترات الاحتلال والاستعمار.

وأشار إلى أنه "هذه السياسات الاستعمارية الأمريكية والغربية باستخدام الغذاء كسلاح بدأت ما قبل اندلاع الحرب والصراع الأمريكي الروسي على الأراضي الأوكرانية، حيث تشير الاحصائيات الدولية إلى أن عدد سكان العالم الذين يعانون من انخفاض مستوى التغذية والجوع قبل بدء العمليات العسكرية بالأراضي الأوكرانية بلغ حوالى مليار و200 ألف نسمة في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.

المصدر: RT