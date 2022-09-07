بوتين: روسيا تتعامل بنجاح مع العدوان الاقتصادي الغربي

صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه واثق من أن بلاده تتعامل بنجاح مع عدوان الغرب الاقتصادي والتكنولوجي.

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وقال بوتين متحدثا في الاجتماع العام لمنتدى الشرق الاقتصادي: "روسيا تتعامل بنجاح مع الجوانب الاقتصادية والمالية وعدوان الغرب التكنولوجي "، لافتا في هذا السياق إلى أنه يتحدث "عن العدوان تحديدا، وهذا لا يمكن تسميته بخلاف ذلك".

وأوضح الرئيس الروسي في هذا الشأن أن "العملة والسوق المالية استقرت في روسيا، والتضخم آخذ في الانخفاض، ومعدل البطالة في أدنى مستوى تاريخي".

كما لفت بوتين إلى أن "تقييمات وتوقعات الديناميكيات الاقتصادية، بما في ذلك من قبل رواد الأعمال، هي أكثر تفاؤلا بكثير مما كانت عليه في بداية الربيع".

المصدر: تاس