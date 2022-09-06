"روسيا بالإسبانية".. إذاعة الأرجنتين تطلق برنامجا عن الثقافة الروسية

انطلق برنامج حول الثقافة والعلوم الروسية بعنوان "روسيا بالإسبانية" عبر الإذاعة الأرجنتينية، يوم الثلاثاء.

يذاع البرنامج على راديو "ريبيلدي إيه إم 740" بقيادة سيلفانا يارموليوك، رئيسة مجلس تنسيق منظمات المواطنين الروس، والصحفي الأرجنتيني نيستور بيكون.

بدأ البث الأول للبرنامج اليوم وقالت يارموليوك لوكالة "سبوتنيك": "في سبتمبر، يطلق البرنامج مرات عدة في الأسبوع، واعتبارا من أكتوبر، كما هو متوقع، يذاع كل يوم".

وأشارت يارموليوك إلى أن العلماء والفنانين الروس، بالإضافة إلى خريجي الجامعات ومواطني الأرجنتين ودول أمريكا اللاتينية الأخرى سيشاركون في البرنامج، مضيفة أنه ستكون هناك أيضا فقرة من خمس دقائق للغة الروسية.

المصدر: سبوتنيك