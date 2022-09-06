بوتين يبشر بآفاق جيدة للمحصول في روسيا

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن آفاق المحصول في البلاد للعام 2022 جيدة بشكل عام.

وقال بوتين في اجتماع مع أعضاء الحكومة: "الإنتاج الزراعي هو بالتأكيد أحد الصناعات الأساسية، لقد أظهر هذا المجال صفات ومعدلات تنمية جيدة جدا في السنوات الأخيرة، وبدأت بالفعل حملة الحصاد في الجنوب"، مؤكدا أن "توقعات الحصاد جيدة بشكل عام".

وأكد بوتين على حل مسألة الحفاظ على حصص التصدير في البلاد.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الزراعة الروسية، إن صادرات الحبوب من البلاد في العام الزراعي 2021/2022 بلغت 38.1 مليون طن، منها 30.7 مليون طن قمح.

المصدر:RT