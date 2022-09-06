البنك المركزي الروسي: سعر صرف الدولار 60.8 روبل واليورو 60.4

حدد البنك المركزي الروسي، سعر الصرف الرسمي للدولار عند مستوى 60.8544 روبل، اعتبارا من 7 سبتمبر 2022.

وتم رفع سعر صرف الرسمي لليورو ليصبح 60.4929 روبل.

تأرجح الروبل بالقرب من مستوى 60 مقابل الدولار واليورو، محتفظا بنطاق ثابت اتسم به خلال الأسابيع العديدة الماضية، بعكس ما سبق من شهور من التقلبات العنيفة.

يذكر أن الروبل الروسي هو العملة الأفضل أداء في العالم، مدعوما بالضوابط الطارئة على رأس المال التي أطلقها البنك المركزي في محاولة لوقف عمليات بيع جماعية، متجنبا الانهيار الاقتصادي الذي توقعه الكثيرون.

المصدر: وكالات