بوتين يقر مفهوم السياسة الإنسانية لروسيا في الخارج

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما "بالموافقة على مفهوم السياسة الإنسانية لروسيا الاتحادية في الخارج".

وستدخل الوثيقة المؤرخة في 5 سبتمبر، حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع عليها.

ووفقا للمفهوم، فإن المصالح الوطنية لروسيا في المجال الإنساني في الخارج هي: "حماية القيم الروحية والأخلاقية الروسية التقليدية، تعريف المجتمع العالمي بالتراث التاريخي والثقافي للشعب متعدد الجنسيات في روسيا الاتحادية وإنجازاته، الإثراء المتبادل لثقافات شعوب روسيا الاتحادية والدول الأجنبية، بما في ذلك زيادة إمكانية الوصول إلى التراث الثقافي الروسي والعالمي، تطوير التعاون الإنساني الدولي على أساس عادل ومتبادل ومنفتح وغير تمييزي".

والمهمة ذات الأولوية في المفهوم هي "تعميق التعاون الثنائي في مجال الثقافة والعلوم والتعليم وسياسة الشباب والرياضة والسياحة مع الدول في فضاء ما بعد الاتحاد السوفيتي: مع الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة، مع جمهورية أبخازيا وجمهورية أوسيتيا الجنوبية وجمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية".

كما يشار إلى أن تطوير العلاقات الإنسانية والثقافية مع دول البلطيق، وكذلك مع مولدوفا وجورجيا، يجب أن يأخذ في الاعتبار مراعاة حقوق السكان الناطقين بالروسية في هذه الدول.

وتؤكد الوثيقة على ضرورة "القيام بعمل نشط من أجل كبح محاولات عدد من الدول لإعادة كتابة تاريخ الحرب العالمية الثانية الحرب الوطنية العظمى، للتقليل من دور الشعب السوفيتي في النصر العظيم".

المصدر: إنترفاكس