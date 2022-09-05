بوتين يروي كيف "وقع في غرام" كامتشاتكا من النظرة الأولى

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنه وقع في حب شبه جزيرة كامتشاتكا في أقصى الشرق الروسي من النظرة الأولى لجوها الخاص.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس الروسي بالمشاركين في المنتدى البيئي للشباب الذي يحمل عنوان "النظام البيئي ومناطق المحميات الطبيعية"، اليوم الاثنين، حيث تابع الرئيس أنه يتذكر كيف كان يعتقد في طفولته أن جميع المدن تشبه لينينغراد المدينة التي نشأ بها.

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وقال الرئيس: "إن كامتشاتكا هي مكان خاص، وعندما أتيت إلى كامتشاتكا للمرة الأولى، وقعت في حبها، لجوها الخاص. بالطبع، عندما يعيش المرء هنا، ويولد هنا، فعلى الأرجح يعتبر كل ذلك عاديا، وتعتاد على كل شيء"، مشيرا إلى أنه كان لا يفهم في طفولته كيف يختلف موطنه الأصلي، لينينغراد عن المدن الأخرى.

وتابع بوتين: "كما تعلمون، فقد ولدت في لينينغراد، بطرسبورغ، وبالنسبة لي فإن ضفاف النهر بالمدينة، والأشكال المعمارية التقليدية المرتبطة بالقرنين السابع عشر والثامن عشر وما بعدهما، وهذا التناغم المذهل في المدينة بين الطبيعة وما بنته يد الإنسان. عشت مع كل هذا، على اعتقاد أن الجميع يعيشون بنفس الطريقة، وهو الحال في كل مكان بالعالم. إلا أنني عندما كبرت، وبدأت بالسفر إلى جميع أنحاء البلاد، للمشاركة في المسابقات الرياضية بشكل أساسي، أدركت أن الأمر لم يكن كذلك، وكان انطباعي الأول هو الصدمة".

ولفت بوتين الانتباه إلى الطبيعة والحيوانات المدهشة في كامتشاتكا، مضيفا أنها "مكان فريد.. كل شيء مثير للإعجاب، وكل شيء يتطلب الاهتمام والحماية من قبل الإنسان".

وشبه جزيرة كامتشاتكا هي شبه جزية تقع في أقصى شرق روسيا بين بحر أوخوتسك في الغرب والمحيط الهادي وبحر بيرنغ في الشرق، وتبلغ المسافة بين أقصى جنوبها إلى أقصى شمالها قرابة 1200 كلم، والمسافة بين أقصى نقطة في شرقها إلى أقصى نقطة في غربها 480 كلم، وتقدر مساحتها الإجمالية بـ 270 ألف كيلومتر مربع.

وتمتد على طول شبه الجزيرة سلسلتان جبليتان هما سلسلة جبال سريديني في الوسط وسلسلة جبال فوستوتشني في الشرق، وتبلغ أعلى قمة فيهما 4750 مترا. ويبلغ عدد البراكين في شبه الجزيرة 127 بركانا، من بينها 22 بركانا لا تزال في حالة نشطة، كما يوجد في كامتشاتكا عدد من ينابيع المياه الحارة.

المصدر: نوفوستي