نشرت وزارة الدفاع الروسية ملخصها اليومي عن نتائج العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث تواصل القوات المسلحة الأوكرانية محاولاتها الفاشلة على محور نيكولاييف – كريفوي روغ.

وصرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الفريق إيغور كوناشينكوف، بأن القوات الجوية الفضائية الروسية وقوات الصواريخ والمدفعية تواصل ضرباتها الدقيقة ضد وحدات واحتياطيات القوات الأوكرانية. وفي المجموع، تمكنت القوات الروسية ضمن عملياتها العسكرية خلال الـ 24 ساعة الماضية من تدمير 11 دبابة و7 مركبات قتال مشاة و8 مركبات مصفحة أخرى و9 شاحنات صغيرة مزودة بمدافع رشاشة ثقيلة، وتصفية أكثر من 220 عسكريا.

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بالإضافة إلى ذلك، أصابت الأسلحة فائقة الدقة في مناطق قريتي "بيريزنيغوفاتويه" و"موراخوفكا" بمنطقة نيكولاييف نقاط الانتشار المؤقت للواء المشاة رقم 57 الآلي للقوات المسلحة الأوكرانية، كما أسقطت القوات الجوية الفضائية الروسية مروحية من طراز "مي-8" في منطقة قرية "كوتشوبييفكا" بمنطقة خيرسون.

وفي مقاطعتي "فوزنيسينسك" و"أوتشاكوفا" بمنطقة نيكولاييف، تم تدمير مستودعين لأسلحة الصواريخ والمدفعية وذخيرة القوات المسلحة الأوكرانية، حيث تم تخزين أكثر من 1500 صاروخ لراجمات الصواريخ، بما في ذلك أكثر من مئتي صاروخ لراجمات الصواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع.

كذلك فقد دمرت ضربة فائقة الدقة للقوات الفضائية والجوية الروسية نقطة انتشار مؤقت لوحدة التشكيل القومي المتطرف "كراكن" في منطقة خاركوف، وتمت تصفية أكثر من 30 عنصرا من العناصر القومية الأوكرانية المتطرفة و10 مركبات.

وفي منطقة قرية "كراسنوبوليه" بجمهورية دونيتسك الشعبية، أسفرت الضربات النارية المركزة على مواقع قتالية للواء الهجوم الجوي رقم 81 عن مقتل ما يصل إلى 20 جنديا، وإصابة أكثر من 50 جندي من القوات المسلحة الأوكرانية.

وخلال الـ 24 ساعة الماضية، تعرضت 6 مواقع قيادة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية للقصف في مناطق "داتشنو" و"فيليكايا دانيلوفكا" بمنطقة خاركوف و"سلافيانسك" و"أرتيوموفسك" بجمهورية دونيتسك الشعبية، و"بولتافكو" بمنطقة زابوروجيه و"زيلينودولسك" بمنطقة دنيبروبيتروفسك، وكذلك 48 وحدات مدفعية، ونقاط تمركز أفراد ومعدات عسكرية بـ 152 مقاطعة.

كذلك قامت القوات المسلحة الروسية بتدمير 5 مستودعات لأسلحة الصواريخ والمدفعية والذخيرة في مناطق قرى "أندرييفكا" و"سادا" بمنطقة خاركوف، و"دوبروفوليه" و"زيليونويه بوليه" بجمهورية دونيتسك الشعبية، و"نيكولايفكا" بمنطقة خيرسون.

على الرغم من وجود ممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة الطاقة النووية بزابوروجيه، إلا أن النظام في كييف يواصل استفزازاته من أجل خلق تهديد بكارثة نووية متعمدة. ولقد استخدمت القوات الأوكرانية مسيرة على أراضي محطة الطاقة النووية، ثم فقدت السيطرة عليها، وسقطت على بعد كيلومترا واحدا من أراضي محطة الطاقة النووية في زابوروجيه.

إجمالا، ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا تم تدمير ما يلي:

287 طائرة

152 مروحية

1877 طائرة بدون طيار

372 منظومة صواريخ مضادة للطائرات

4822 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى

825 راجمة صواريخ متعددة

3368 قطعة مدفعية ميدانية وقذائف هاون

5304 مركبات عسكرية خاصة

المصدر: وزارة الدفاع الروسية