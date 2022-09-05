محكمة روسية تلغي ترخيص جريدة موراتوف الحاصل على جائزة نوبل للسلام

ألغت محكمة باسماني ترخيص شركة "نوفايا غازيتا" (الجريدة الجديدة) بناء على طلب من الدائرة الفدرالية للرقابة على الاتصالات وتقنية المعلومات والإعلام "روسكومنادزور".

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وقد حرمت المحكمة "نوفايا غازيتا" من شهادة التسجيل لوسائل الإعلام الخاصة بها وفقا لما أفاد به مراسل وكالة "نوفوستي" من قاعة المحكمة صباح اليوم الاثنين، 5 سبتمبر، حيث تلت القاضية، أولغا ليبكينا، الحكم بـ "بطلان شهادة التسجيل لنوفايا غازيتا". حيث أكدت المحكمة أن الجريدة لم تقدم ميثاق التحرير للمحكمة في المواعيد التي حددها قانون الإعلام. من جانبها صرحت "نوفايا غازيتا" بأنها سوف تستأنف الحكم.

وكانت محكمة سيمونوفسكي قد حكمت، في أغسطس الماضي، بغرامة قدرها 350 ألف روبل (5760 دولارا) على شركة "نوفايا غازيتا" بموجب المادة الإدارية الخاصة بـ "نشر معلومات كاذبة"، وتم إيقاف "نوفايا غازيتا" عن العمل في نهاية مارس الماضي، بعد التحذير الثاني من "روسكومنادزور" بشأن عدم جواز انتهاك القانون. وكانت الدائرة قد حذرت الجريدة من نشر موادها دون الإشارة إلى كونها "عميلا أجنبيا"، ومنذ ذلك الحين، نشر الموقع معلومات تتعلق بمكتب التحرير ورئيس التحرير، دميتري موراتوف، الحائز جائزة نوبل للسلام، دون وضع الإشارة المطلوبة.

المصدر: نوفوستي