بيسكوف: الكرملين اطلع على رسائل قديروف حول احتمال استقالته

أعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، أن الكرملين اطلع على رسائل رئيس الشيشان رمضان قديروف، حول احتمالية استقالته.

وقال بيسكوف: "لقد رأينا هذه الرسائل بالفعل، لكن دعونا نضع الأمر على هذا النحو حتى الآن، إذا فهمت بشكل صحيح، فإن هذه الرسائل لم تتحقق بأي شكل من الأشكال"، مضيفا "حتى الآن الحقيقة الواضحة أنه يواصل قيادة جمهورية الشيشان".

وفي وقت سابق نشر قديروف رسالة مصورة عبر حسابه في "تيليغرام" وكتب فيها: "أصدقائي، لقد اكتشفت اليوم أنني كما هو واضح، "المُعمر" بين الرؤساء الحاليين للجمهوريات في روسيا الاتحادية، لقد لاحظت بنفسي أنني جلست طويلا، أعتقد أنني استحق إجازة طويلة وغير محددة المدة، أتمنى أن تدعموني وتفهموني".

المصدر: تاس