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أين سيدفن غورباتشوف؟ (صور)

أخبار روسيا

أين سيدفن غورباتشوف؟ (صور)
RT
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يحط جثمان ميخائيل غورباتشوف، آخر زعيم للاتحاد السوفيتي، رحاله اليوم في مأواه الأخير بمقبرة نوفوديفيتشي بموسكو، إلى جوار زوجته رائيسا ماكسيموفنا، مثلما أراد هو.

تم نقل جثمان غورباتشوف إلى مقبرة "نوفوديفيتشي" بعد إقامة مراسم وداعه في قاعة الأعمدة للنقابات بوسط موسكو.

أين سيدفن غورباتشوف؟ (صور)

يعود تاريخ مقبرة "نوفوديفيتشي" إلى أكثر من 5 قرون، تأسست سنة 1524 وكانت في البداية ديرا، وسمح بالدفن فيها لأول مرة في نهاية القرن السادس عشر، ثم اصبحت بعد ذلك مكانا لدفن أموات العائلات الأميرية والملكية.

أين سيدفن غورباتشوف؟ (صور)

وباتت في وقت لاحق مقبرة لدفن الرموز الوطنية من عالم السياسة والفن والرياضة والأدب.

أين سيدفن غورباتشوف؟ (صور)
RT
قبر بوريس يلتسين

ودُفن في هذه المقبرة الزعيم السوفيتي والروسي بوريس يلتسين، وقبله الزعيم السوفيتي نيكيتا خروشوف.

المصدر: RT

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