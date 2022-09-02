ريابكوف: موسكو لن ترد بالمثل على قيود منح تأشيرات الاتحاد الأوروبي "شينغن"

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن موسكو سوف تتخذ تدابير عملية ردا على القيود المتعلقة بمنح تأشيرات الاتحاد الأوروبي، لكنه أوضح ان الرد لن يكون بالمثل.

وقال ريابكوف في تعليق على قناة روسيا 24 التلفزيونية إن "الرد بالمثل في مسألة كهذه لن يكون الخيار الأفضل"، مضيفا، نترك جميع الخيارات مفتوحة لكيفية الرد على هذا الإجراء، قد يكون الرد بالمثل وقد لا يكون، لكن بالطبع سيتم اتخاذ تدابير عملية".

وتعليقا على ما تمثله هذه الخطوة من دلالات قال ريابكوف: "كما اتضح الآن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه تنكرت للقيم والمبادئ الأساسية التي روجوا لها، على مدى سنوات عدة بشكل منافق وبمعايير مزدوجة.

المصدر: نوفوستي