أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "سو-25" ومن طراز "ميغ-29" تم تحويلهما ليتمكنا من استخدام صواريخ HARM الأمريكية المضادة للمواقع العسكرية.

جاء ذلك في النشرة اليومية لملخص نتائج العملية العسكرية في أوكرانيا ليوم الجمعة، 2 سبتمبر، حيث تابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، الفريق إيغور كوناشينكوف، أن النظام في كييف لا زال يقوم بمحاولاته الفاشلة لكسب موطئ قدم في مناطق معينة على محور نيكولاييف-كريفوي روغ دون أي تقدم، في حين أنزل طيران القوات الجوية الروسية وقوات الصواريخ والمدفعية خسائر فادحة في وحدات واحتياطيات القوات الأوكرانية.

وخلال الـ 24 ساعة الماضية من العمليات القتالية على هذا المحور فقط العدو 13 دبابة، و19 مركبة قتال مشاة، و12 مركبة قتالية مصفحة أخرى، و11 شاحنة صغيرة مزودة بمدافع رشاشة ثقيلة، وأكثر من 330 عسكريا، حيث تم أسر اثنين من المسلحين.

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كذلك فقد تم إسقاط طائرتين مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "سو-25"، ومقاتلة من طراز "ميغ-29" تم تحويلهما لاستخدام صواريخ HARM الأمريكية المضادة للمواقع العسكرية بالقرب من قرية "أندرييفكا" بمنطقة خيرسون.

وخلال الـ 24 ساعة الماضية، ضربت القوات الجوية الفضائية الروسية بأسلحة فائقة الدقة نقطة الانتشار المؤقتة للواء الدبابات رقم 17 في منطقة قرية "بيريزنيغوفاتويه"، إضافة إلى حظائر الأسلحة والمعدات العسكرية للواء الجوي رقم 46 في منطقة "بيلايا كرينيتسا" بمنطقة نيكولاييف، كما تم تصفية أكثر من 40 جنديا وما يصل إلى 10 قطع من المعدات العسكرية.

إضافة على ذلك، وإلى الشرق من قرية "ميخالوفكا" في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير طاقم قيادة لواء المشاة الآلي رقم 56، ونتيجة لضربة فائقة الدقة من قبل القوات الجوية الفضائية الروسية، تم تدمير موقع القيادة وتصفية 18 جنديا أوكرانيا، من بينهم 12 ضابطا، وجرح 31 جنديا آخرين.

كذلك، فبسبب الخسائر الفادحة، رفض أفراد وحدات اللواء الآلي رقم 110، الذين احتلوا مواقع في قرى "أفدييفكا" و"أوبتنويه" في جمهورية دونيتسك الشعبية، القيام بالمهام العسكرية وتركوا مواقعهم.

كما تم تصفية أكثر من 30 عنصرا من العناصر الأوكرانية القومية المتطرفة وجرح ما يصل إلى 15 أثناء إطلاق النيران المركزة على المواقع القتالية للواء المشاة رقم 60 في منطقة قريتي "دوبريانكا" و"نوفوفورونتسوفكا" بمنطقة خيرسون.

ويواصل الطيران العملياتي والتكتيكي وقوات الصواريخ والمدفعية قصف المنشآت العسكرية حيث تم قصف ما يلي خلال الـ 24 ساعة الماضية: فصيلة من أنظمة راجمات الصواريخ من طراز "أولخا" في منطقة قرية "نوفومارييفكا" بمنطقة نيكولاييف، 8 مراكز قيادة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق قرى "داتشنوي" بمنطقة خاركوف، و"ألكسندروفكا" و"أرتيوموفسك" و"كونستانتينوفكا" بجمهورية دونيتسك الشعبية، و"فيرخنيايا تيرسكا و"بيلايا كرينيتسا" و"فيليكويه أرتاكوفو" و"باشتانكا" بمنطقة نيكولاييف، إضافة إلى 42 وحدة مدفعية ونقاط تمركز القوى البشرية والمعدات العسكرية في 134 منطقة.

كذلك فقد تم تدمير 6 مستودعات لأسلحة الصواريخ والمدفعية في مناطق قرى "خاركوف" و"تسيركوني" و"أندرييفكا" في منطقة خاركوف، و"سفيرسك" و"سوليدار" في جمهورية دونيتسك الشعبية، و"دوبرو" في منطقة نيكولاييف، وتم تدمير قاذفة لنظام الصواريخ المضادة للطائرات من طراز "بوك-إم1" بالقرب من قرية "فوسكريسينسك" بجمهورية دونيتسك الشعبية.

كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 12 طائرة مسيرة خلال الـ 24 ساعة الماضية في مناطق قرى "ياكوفينكوفو" و"بورشوفكا" بمنطقة خاركوف، و"بلاغوداتنويه و"ستيل" و"فاليريانوفكا" بجمهورية دونيتسك الشعبية، و"نيستيريانكو" و"كوباني" بمنطقة زابوروجيه، وكذلك "زيليوني غاي" بمنطقة خيرسون. وقد تم تدمير صاروخ HARM أمريكي الصنع في محيط قرية "نوفايا كاخوفكا" بمنطقة خيرسون، علاوة على اعتراض 14 قذيفة من راجمات ا لصواريخ الأمريكية "هيمارس" في مناطق قرى "ستيل" بجمهورية دونيتسك الشعبية، و"خيرسون" و"بيريسلاف" و"نوفايا كاخوفكا" في منطقة خيرسون.

إجمالا، ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا تم تدمير ما يلي:

283 طائرة

151 مروحية

1864 طائرة بدون طيار

372 منظومة صواريخ مضادة للطائرات

4711 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى

823 راجمة صواريخ متعددة

3364 قطعة مدفعية ميدانية وقذائف هاون

5217 مركبات عسكرية خاصة

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

المصدر: وزارة الدفاع الروسية