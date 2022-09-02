ماريا زاخاروفا: لافروف والدي على المستوى المهني

تعرضت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، لموقف طريف ناجم عن خطأ للشاب المذيع أثناء إحدى حلقات النقاش في "ماراثون المعرفة".

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رحب المذيع بالسيدة "ماريا سيرغييفنا"، فقاطعته ماريا فلاديميروفنا (زاخاروفا)، بقولها إن "ماريا سيرغييفنا سوف تصل خلال لحظات، أما أنا فماريا فلاديميروفنا، ربما تظن أن سيرغي فيكتوروفيتش (لافروف) هو والدي، إلا أن ذلك على المستوى المهني فقط. أما والدي فهو فلاديمير يوريفيتش!".

وقد افتتح يوم أول أمس الأربعاء، 31 أغسطس، برنامج ماراثون المعرفة، والذي انطلق في عدد من المدن الروسية، حيث يشترك في برنامج الماراثون أكثر من 200 من المشاهير يلقون محاضرات أمام الجمهور، بما في ذلك رجال الدولة ورجال الأعمال والعلماء وعاملون بالحقل الثقافي. ومن بين المتحدثين، إلى جانب الناطق باسم الكرملين بيسكوف، وزير الخارجية، سيرغي لافروف، ووزير العلوم والتعليم العالي، فاليري فالكوف، وعمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، ووزيرة الثقافة، أولغا ليوبيموفا، ووزير التعليم، سيرغي كرافتسوف، ووزير المالية، أنتون سيلوانوف.

المصدر: تلغرام