حاكم منطقة كالينينغراد يطلب من الرئيس بوتين إحالة العبارات الشاغرة للعمل على خط المقاطعة الروسية

طلب حاكم منطقة كالينينغراد أنطون أليخانوف، من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إصدار تعليماته بإحالة العبارات الشاغرة من مناطق روسيا للعمل على خط كالينينغراد.

جاء ذلك خلال اجتماع عمل جمع أليخانوف مع الرئيس بوتين، وبرر أليخانوف طلبه بأن هناك طوابير قد تشكلت على السفن الحالية بانتظار الشحن وزيادة الضغط نتيجة للقيود المفروضة على النقل البري للبضائع عبر ليتوانيا.

وقال أليخانوف بهذا الشأن "بدأنا العام بعبارتين على الخط الفاصل بين بحر البلطيق (في منطقة كالينينغراد) وأوست لوغا (في منطقة لينينغراد)، والآن تعمل ثماني سفن على الخط. ومع ذلك تشكلت طوابير للشحن على متن هذه العبارات، وبالتالي أود أن أطلب منكم إعطاء تعليمات لوزارة النقل بهذا الشأن.

وقال عليخانوف "هناك قدرات متاحة، في البحر الأسود، وفي أحواض أخرى، ويمكن تغيير خط سير العبارات وناقلات البضائع السائبة".

المصدر: تاس