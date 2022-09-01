بوتين يجري لقاء مفتوحا مع طلاب مدارس كالينينغراد

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لقاء مفتوحا في كاليننغراد أمام الطلاب الفائزين في الأولمبياد ومسابقات الثقافة والفنون والعلوم والرياضة بعنوان "الحديث عن المهم".

وقال الرئيس خلال اللقاء إن وزير التعليم أخبره أنه خلال جولة تفقدية له أجراها لمدارس إقليم دونيتسك ومناطق أخرى محررة ومن خلال تحاوره مع طلاب المدارس اكتشف أنهم لا يعرفون شيئا عن وجود جسر القرم وكانوا يعتبرونه وهما ولم يعلموا بأن روسيا وأكرانيا كانتا ضمن دولة واحدة تسمى الاتحاد السوفيتي.

وأضاف الرئيس أنه بعد الانقلاب في أوكرانيا عام 2014 كانت غالبية المواطنين في إقليمي دونيتسك ولوغانسك وشبه جزيرة القرم غير راضين عن نتائج هذا الانقلاب مما دفع نظام كييف إلى نبذهم واضطهادهم وشن حرب ضدهم، لذلك كان من واجب روسيا الأخلاقي التدخل السريع لحماية هؤلاء المواطنين ولم يكن الهدف العدوان على أوكرانيا كما يروج البعض.

وأشاد بوتين بالتضحيات التي يقدمها الجنود الروس في دونباس ودونيتسك الذين يخاطرون بأرواحهم لحماية الوطن والمواطنين.

المصدر: تاس