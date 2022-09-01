السلطات الروسية تسمح لمضيفي الطيران بتكبيل وتقييد المشاغبين الجويين

بدأت شركات الطيران الروسية العمل بمرسوم حكومي، يسمح لمضيفي الطيران باستخدام قيود وأحزمة بلاستيكية ضد المشاغبين الجويين اعتبارا من الخميس الـ1 من سبتمبر.

ولم تعرب أي من شركات الطيران عن رغبتها في استخدام مثل هذه الوسائل، ووعدت الخدمات الصحفية لشركتي "إيروفلوت" و"بوبيدا" الروسيتين بالتعليق في وقت لاحق، مشيرتين إلى الحاجة إلى دراسة مفصلة لاستخدام وسائل الردع في الرحلات الجوية.

المصدر: نوفوستي