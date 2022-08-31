الخارجية الروسية: مكافحة النازية في العالم تشهد انتكاسة 

قالت وزارة الخارجية الروسية إن مكافحة النازية في العالم شهدت انتكاسة ملحوظة خلال العام الماضي.

وأفاد تقرير أصدرته وزارة الخارجية الروسية حول ظاهرة تمجيد النازية وانتشار النازية الجديدة: "نلاحظ أن الوضع المتعلق بمكافحة النازية شهد انتكاسة ملحوظة خلال هذا العام. ففي عدد من الدول، تتزايد الحملات الهادفة لتشويه التاريخ، وتزوير دور الاتحاد السوفيتي في التمكين من الانتصار على النازية وإقامة نظام العلاقات الدولية المعاصر".

ولفتت الوزارة الانتباه من خلال التقرير إلى أنه على مر السنين، تغيرت الكثير من المفاهيم في بلدان عديدة"، ابتداء من مقارنة النظام النازي بالنظام السوفيتي "الشمولي"، مرورا بمحاولات إلقاء المسؤولية عن نشوب الحرب على الاتحاد السوفيتي، وانتهاء بإعلان الاتحاد السوفيتي "مجرم حرب أسوء من الرايخ الثالث".

المصدر: نوفوستي