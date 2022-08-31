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رئيس "الاتحاد الديمقراطي المسيحي الألماني": لا يمكن تصور وحدة ألمانيا بدون غورباتشوف

أخبار روسيا

رئيس
Gettyimages.ru
ميخائيل غورباتشوف
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أشار الرئيس السابق لـ"الاتحاد الديمقراطي المسيحي الألماني" أرمين لاشيت، إلى أن وحدة ألمانيا لا يمكن تصورها بدون آخر رئيس للاتحاد السوفيتي ميخائيل غورباتشوف.

وفي تغريدة عبر "تويتر"، قال لاشيت: "هل يمكن لرجل واحد أن يغير العالم؟.. نعم يستطيع".

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وأضاف: "لا عنف، لا دبابات، انسحاب 350.000 جندي سوفيتي من ألمانيا، الحرية للملايين في وسط وشرق أوروبا".

وتابع: "وحدة ألمانيا لا يمكن تصورها بدون ميخائيل غورباتشوف، شخصية القرن التي رحلت".

وتوفي غورباتشوف عن عمر يناهز 92 عاما الثلاثاء بعد معاناة طويلة مع المرض.

 

المصدر: "نوفوستي" 

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