رئيس "الاتحاد الديمقراطي المسيحي الألماني": لا يمكن تصور وحدة ألمانيا بدون غورباتشوف

أشار الرئيس السابق لـ"الاتحاد الديمقراطي المسيحي الألماني" أرمين لاشيت، إلى أن وحدة ألمانيا لا يمكن تصورها بدون آخر رئيس للاتحاد السوفيتي ميخائيل غورباتشوف.

وفي تغريدة عبر "تويتر"، قال لاشيت: "هل يمكن لرجل واحد أن يغير العالم؟.. نعم يستطيع".

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وأضاف: "لا عنف، لا دبابات، انسحاب 350.000 جندي سوفيتي من ألمانيا، الحرية للملايين في وسط وشرق أوروبا".

وتابع: "وحدة ألمانيا لا يمكن تصورها بدون ميخائيل غورباتشوف، شخصية القرن التي رحلت".

وتوفي غورباتشوف عن عمر يناهز 92 عاما الثلاثاء بعد معاناة طويلة مع المرض.

المصدر: "نوفوستي"