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غوتيريش: غورباتشوف عمل أكثر من أي شخص آخر لإنهاء الحرب الباردة سلميا

أخبار روسيا

غوتيريش: غورباتشوف عمل أكثر من أي شخص آخر لإنهاء الحرب الباردة سلميا
Globallookpress Markiian Lyseiko
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عزا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش روسيا حكومة وشعبا في الزعيم السوفيتي السابق ميخائيل غورباتشوف، وقال فيه إنه رجل الدولة الفريد الذي غير مسار التاريخ.

وقال غوتيريش في بيان له يوم الثلاثاء: "أشعر بحزن عميق لنبأ وفاة ميخائيل غورباتشوف، رجل الدولة الفريد، الذي غير مسار التاريخ".

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وأضاف: "أنه عمل أكثر من أي شخص آخر على إنهاء الحرب الباردة سلميا".

وتابع: "نيابة عن الأمم المتحدة أعبر عن تعازي الصادقة لأسرة ميخائيل غورباتشوف، وشعب وحكومة روسيا".

المصدر: نوفوستي

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