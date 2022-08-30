موسكو: لا نقبل أي خطوات تؤدي إلى تصعيد الصراع في ليبيا

حث مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا القادة الليبيين على العودة إلى الحوار.

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وقال نيبينزيا إن موسكو تدعو القادة في ليبيا إلى العودة إلى الحوار.

وأوضح أن العشرات من الأشخاص قتلوا وجرح المئات نتيجة الأعمال القتالية في العاصمة الليبية.

وشدد الدبلوماسي الروسي على أن "الوضع استقر الآن، لكن في أي لحظة يمكننا توقع جولة أخرى من العنف".

وصرح نيبينزيا بأن موسكو لا تقبل أي خطوات تؤدي إلى تصعيد الصراع.

المصدر: Lenta.ru