تعليقات البرلمانيين على دور ميخائيل غورباتشوف في التاريخ الروسي

مع إعلان نبأ وفاة ميخائيل غورباتشوف آخر زعيم سوفيتي، علق بعض البرلمانيين الروس على دوره في تاريخ البلاد المعاصر، وإرثه السياسي الكبير.

وقال عضو مجلس الاتحاد الروسي ألكسندر باشكين، إن غورباتشوف "كان شخصية بارزة في عهده والكثيرون يتحدثون عن الأخطاء والاختراقات وتبديد مكاسب البلاد، والخسائر وفقدان البلاد ذاتها".

ووصف حياة غورباتشوف بأنها كانت "صعبة ولامعة"، مضيفا أنه يعتبره "سياسيا بارزا وبارعا".

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وأضاف أن "الوقت سيأتي لتحديد هل فقدت البلاد أو اكتسبت أكثر خلال فترة حكمه... ولكن في كل حال من الأحوال، هو قلب الأمور كلها، وهز كل شيء بقوة".

بدوره، قال العضو في المجلس الأعلى للحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي، النائب في مجلس الدوما سيرغي كارغينوف: "أعتقد أن الأجيال القادمة هي التي ستقيّم أعماله".

يذكر أن ميخائيل غورباتشوف الذي قاد الاتحاد السوفيتي بين 1985 و1991، وكان آخر زعيم له، والحائز على جائزة نوبل للسلام، قد توفي في موسكو يوم الثلاثاء عن عمر ناهز 92 عاما.

المصدر: نوفوستي