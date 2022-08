الحكومة الروسية تسمح بنقل حصة 12.5% في "سخالين -2" إلى شركة "ميتسوي" اليابانية

سمحت الحكومة الروسية لشركة "ميتسوي" اليابانية بامتلاك حصة بقيمة 12.5% من أسهم المشغل الجديد لمشروع "سخالين -2" الروسي للغاز المسال، في أقصى شرقي روسيا.

وورد على بوابة المعلومات التشريعية الروسية: "بناء على.. إشعار شركةMitsui & Co. Ltd حول اتفاق ملكية حصة في رأس المال المصرح به لشركة "سخالين محدودة المسؤولية" والسماح بنقل 12.5% من رأس المال المصرح به للشركة الروسية المذكورة إلى MIT SEL Investment LTD.".

وفي وقت سابق، أفادت الأنباء بأن السلطات اليابانية لا تدرس إمكانية وقف التعاون مع روسيا في إطار مشروع النفط والغاز "سخالين -2" بسبب مخاوف شح الإمدادات خلال فصل الشتاء.

يذكر أن "سخالين-2" مشروع للنفط والغاز في جزيرة سخالين شرقي روسيا.

ويشمل تطوير حقل بيلتون أستوكسكوي للنفط وحقل لونسكوي للغاز الطبيعي قبالة سواحل جزيرة سخالين في بحر أوخوتسك، والبنية التحتية المرتبطة به على الشاطئ.

ويشغل إنتاج المشروع حوالي 4% من سوق الغاز الطبيعي المسال في العالم.

المصدر: RT