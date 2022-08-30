القنوات التلفزيونية الروسية تشتري حقوق عرض مباريات "مونديال - 2022" في قطر

سيكون بث مباريات "مونديال – 2022" لكرة القدم متاحا للمشاهدين الروس على القنوات التلفزيونية الروسية.

وذلك بعد أن اشترت روسيا الحقوق بعرضها مقابل 39 مليون دولار.

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أفادت بذلك صحيفة "كا بي– سبورت" الروسية، وتمت صياغة الصفقة الختامية بهذا الشأن، حسب الصحيفة، بمشاركة قنوات "ماتش – تي في"، قناة روسيا"، "القناة الأولى" التلفزيونية الروسية.

وتقدّر الصفقة بـ39 مليون دولار، أي 13 مليون دولار لكل قناة تلفزيونية. وقد دفع الجانب الروسي 75% من سعرها.

يذكر أن "مونديال – 2022" لكرة القدم سيجري في الفترة ما بين 20 نوفمبر المقبل و18 ديسمبر المقبل في قطر وسيقام لأول مرة في موسم الشتاء وليس في الصيف.

ولا يشارك المنتخب الروسي في المونديال بسبب عقوبات غير شرعية فرضها عليه اتحاد كرة القدم العالمي "فيفا" .

يذكر أن منتخب الجانب المستضيف لا يشارك لأول مرة في مباراة افتتاح المونديال.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا