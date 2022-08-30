 
مباشر

القنوات التلفزيونية الروسية تشتري حقوق عرض مباريات "مونديال - 2022" في قطر

أخبار روسيا

القنوات التلفزيونية الروسية تشتري حقوق عرض مباريات
tverisport.ru
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tpgj

سيكون بث مباريات "مونديال – 2022" لكرة القدم متاحا للمشاهدين الروس على القنوات التلفزيونية الروسية.

وذلك بعد أن اشترت روسيا الحقوق بعرضها مقابل 39 مليون دولار.

إقرأ المزيد
مسؤول قطري يكشف عن الحجم المتوقع لعوائد المونديال 2022
مسؤول قطري يكشف عن الحجم المتوقع لعوائد المونديال 2022

أفادت بذلك صحيفة "كا بي– سبورت" الروسية، وتمت صياغة الصفقة الختامية بهذا الشأن، حسب الصحيفة،  بمشاركة قنوات "ماتش – تي في"، قناة روسيا"، "القناة الأولى" التلفزيونية الروسية.

وتقدّر الصفقة بـ39 مليون دولار، أي 13 مليون دولار لكل قناة تلفزيونية. وقد دفع الجانب الروسي 75% من سعرها.

يذكر أن "مونديال – 2022" لكرة القدم سيجري في الفترة ما بين 20 نوفمبر المقبل و18 ديسمبر المقبل في قطر وسيقام لأول مرة في موسم الشتاء وليس في الصيف.

ولا يشارك المنتخب الروسي في المونديال بسبب عقوبات غير شرعية فرضها عليه اتحاد كرة القدم العالمي "فيفا" .

يذكر أن منتخب الجانب المستضيف لا يشارك لأول مرة في مباراة افتتاح المونديال.

 المصدر: كومسومولسكايا برافدا

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا